L’informazione del futuro | un nuovo distributore di giornali al bar ‘La dolce vita’ di Malalbergo

Bologna, 29 novembre 2024 – Un gesto familiare, che rappresenta la quotidianità di molti, come comprare il giornale si fonde con un altro pezzo da novanta della tradizione, la colazione al bar in una sinergia vincente. Arriva ail primoautomatico di. Installato all’interno del bar ‘LaVita Junior’ in via Nazionale 328/F e gestito dall’edicola di Altedo, rappresenta una soluzione semplice e intuitiva. Basta infatti selezionare il quotidiano, inserire il denaro e il giornale scivola fuori, pronto da leggere. In un’epoca dominata dalle notizie digitali, questi piccoli avamposti della carta stampata stanno vivendo una rinascita, rispondendo a una domanda inattesa di praticità e fascino rétro. “È un servizio che vorremmo fornire alla comunità, perché crediamo che faccia del bene.