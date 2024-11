Le cantautrici Emily Bear e Abigail Barlow | Con ‘Oceania 2’ abbiamo fatto la storia

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –“Siamo due giovani donne, a volte ho la sensazione che non siamo prese sul serio. Ma la nostradimostra che far sentire la propria voce è importante, noi giovanitante strade per arrivare dove vogliamo. E a loro diciamo di insistere, qualcuno vi ascolterà”. A dirlo all’Adnkronos sono, che hanno composto la colonna sonora di2’, al cinema con Disney: sono lepiù giovani ad aver realizzato i brani per un film d’animazione della casa di Topolino. “Per noi questo è un sogno che si realizza veder prendere vita qualcosa che hai creato in film come questi, ci stiamo ancora pizzicando le guance”, ammettono le vincitrici di un premio Grammy per il loro album ‘The Unofficial Bridgerton Musical’. Il sequel vede Vaiana spingersi oltre il ‘reef’, la barriera corallina che aveva varcato nel primo film navigando verso l’ignoto, nonostante il disaccordo del padre.