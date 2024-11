Ilgiorno.it - La violenza nella trama di un vestito

Ilda sposa di Lady Diana. Chissà se qualcuno se lo ricorda. A cercarlo sul web emergono foto di una donna sorridente, immersa in quest’abito soffice, bianco come una meringa. Fuori scala, in tutto. Ma perché parlarne? Sempre colpa del teatro. Che a volte ha ispirazioni lontane, bizzarre. Anche se gli obiettivi poi diventano serissimi. Come nel caso di “Lacrima“ di Caroline Guiela Nguyen, fino a domani in prima nazionale al Piccolo Teatro Strehler che coproduce lo spettacolo in una cordata internazionale guidata dal TnS (Théâtre National de Strasbourg). Insomma: titolo atteso. Il terzo per l’artista associata del Piccolo, dopo Fraternité e Saigon. Qui di nuovo a comporre un ampio racconto corale, che attraversa i linguaggi e le geografie. Incorniciato in laboratori di alta moda fra l’Inghilterra, la Francia, Mumbai.