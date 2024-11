La solitudine ferina di Antonio Ligabue | terminata a Sorrento la mostra del grande pittore naif

Leggi su Ildenaro.it

di Ilaria ParlatoÈ giunta al termine lainaugurata ad agosto dedicata all’artista. Nella splendida cornice di Villa Fiorentino a, l’esposizione è stata allestita con le opere più significative ed importanti del, curata da Marzio Dall’Acqua e promossa da Città die Fondazione. La villa, appartenuta ai coniugi Fiorentino negli anni Trenta, presenta uno stile tipicamente americano, estesa su tre piani, immersa nel centro storico della città. Latenuta è stata luogo di rifugio durante il secondo conflitto mondiale per molti personaggi storici dell’epoca tra i quali il generale Clark e il tenore Beniamino Gigli che, proprio in onore della padrona di casa, vi cantò “O sole mio” e “Torna a Surriento”. Lacomprende diversi momenti che racchiudono l’attività artistica del: nella prima sala un video introduttivo sull’artista che mette in luce l’aspetto primordiale di ogni essere, del rapporto tra diverse specie che convivono sullo stesso pianeta, quella umana e animale.