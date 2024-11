Lanotiziagiornale.it - Israele pensa a Gaza e annuncia: “Le truppe militari resteranno nella Striscia per molti anni”

Se non sarà un’occupazione militare, poco ci manca. Gli obiettivi dell’esercito israelianodidiventano sempre più espliciti, tanto da dire che lein quel territorio “per”. A confermarlo è Avi Dichter, ministro israeliano per la Sicurezza alimentare e membro del gabinetto di sicurezza di Tel Aviv. Dichter, secondo quanto riporta il Guardian, ha spiegato che leisraelianepercon l’obiettivo di combattere sul territorio contro le nuove reclute di Hamas. E il ministro si spinge oltre, sostenendo che proprio l’esercito israeliano potrebbe essere responsabile della consegna di aiuti alimentari. Nonostante in quest’anno di guerra sia stato sempre molto difficile fornire i sostegni alla popolazione.