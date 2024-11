Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Bethesda rivela data ed ora del trailer di lancio e dettagli sulla progressione

Leggi su Game-experience.it

MachineGames ehanno annunciato lae l’ora in cui verrà pubblicato ildidindo di conseguenza che i fan potranno gustarsi il video che anticipa ilalle ore 16:00 italiane del 2 dicembre 2024.Publisher e team di sviluppo hanno condiviso le seguenti dichiarazioni attraverso i canali social del gioco:“Preparatevi ad indossare fedora e frusta, e a calarvi nei panni del leggendario archeologoper intraprendere un’epica avventura che vi porterà in giro per il mondo, coinvolgendovi in una corsa contro le forze nemiche per scoprire i misteri che avvolgono.”Contestualmente a questa importante novità, alcuni rappresentanti di MachineGames hanno preso parte ad una nuova intervista su Xbox Wire, ribadendo che hanno collaborato strettamente con Lucasfilm Games per assicurare una rappresentazione autentica del personaggio e del mondo di gioco.