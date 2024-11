Gaeta.it - Incidente mortale a Carsoli: indagato un giovane per omicidio stradale

Un tragicoha portato alla morte di Aurora D'Alessandro. Il guidatore coinvolto, un ragazzo di 27 anni, è attualmente sotto indagine per. Le indagini hanno rivelato che ilera sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al momento dell'. Questo caso riaccende i riflettori sulla questione della guida sotto l'influenza di droghe, un problema crescente che mette a rischio vite umane.Le circostanze dell'Il drammatico scontro è avvenuto l'altra notte in via Antica Arischia, nella zona di Pettino, non lontano dal cavalcavia auto. Dalla prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, sembra che ilalla guida di una Mercedes abbia invaso la corsia opposta, collidendo frontalmente con una Volkswagen Fox.