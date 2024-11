Quotidiano.net - Incendio al b&b nel centro di Napoli: è morta una turista

Leggi su Quotidiano.net

, 29 novembre 2024 – Scoppia unal settimo piano di un palazzo, una ragazza è stata trovatanella camera di un b&b. È successo nelstorico di, dove laalloggiava per visitare la città. L’edificio in cui si trova la struttura alberghiera si trova in piazza Municipio. Al momento non è ancora chiara la dinamica. Da quanto si sa, le fiamme sarebbero scoppiate al settimo piano della palazzina del numero civico 84. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco die la polizia scientifica per ricostruire quanto accaduto. Notizia in aggiornamento