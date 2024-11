Napolipiu.com - Il Manchester United insiste per Osimhen: proposto un big al Napoli

I Red Devils non mollano l’attaccante nigeriano e ripresentano l’offerta già rifiutata. Sul piatto Zirkzee più conguaglio economico.Ilnon molla la presa per Victor. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i Red Devils sono tornati alla carica per il bomber del, riproponendo al club azzurro uno scambio con Joshua Zirkzee più un sostanzioso conguaglio economico.Non è la prima volta che lotenta questa strada: già nelle scorse settimane il club inglese aveva presentato la stessa proposta al, ricevendo però un secco no da parte della dirigenza partenopea. Nonostante il rifiuto iniziale, i Red Devils credono ancora nella possibilità di portare il nigeriano a Old Trafford.La situazione contrattuale dell’attaccante azzurro è chiara: presente una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, esercitabile già da gennaio.