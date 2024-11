Lanazione.it - Il Black Friday fa volare le Poste. Boom di consegne, e a Natale...

Leggi su Lanazione.it

Ilfai pacchi. Letteralmente. Le mirabolanti offerte (almeno sulla carta) di questo periodo legate ai più diversi oggetti, dai cellulari all’hi tech, dall’abbigliamento all’oggettistica, portano infatti a un incremento notevole delle spedizioni e la Toscana, in questo, non fa eccezione. Anzi. I dati diItaliane, in questo senso, sono eloquenti con evidenti segni più: "A novembre – spiega infatti Alessandra Picchetti responsabile Ram 1 per i centri di recapito di Firenze, Pistoia, Prato, Arezzo e Siena – abbiamo registrato un incremento del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In effetti c’è una concentrazione di invii in questo periodo evidente nei nostri centri recapito ma, in generale, posso dire che abbiamo registrato un aumento consistente anche nel periodo precedente.