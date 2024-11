Lapresse.it - Il bancomat non funziona, ecco perché

Da diverse ore molti utenti segnalano che il proprionone anche oggi molti pagamenti risultano bloccati. Nexi, società che offre servizi per i pagamenti digitali per banche, aziende, istituzioni e per la pubblica amministrazione, ha avvertito che il “grave incidente” comunicato ieri da Worldline, che ha generato “importanti disservizi” nell’utilizzo delper prelievi e pagamenti su diverse banche in Europa e in particolar modo in Italia, “non risulta ancora risolto”.nonA causare il blocco deisarebbe un problema causato da malmenti della piattaforma Worldline, la quale ha comunicato che sta lavorando per identificare potenziali soluzioni alternative per riattivare i servizi, in attesa che l’infrastruttura fisica danneggiata venga ripristinata.