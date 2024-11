Ilrestodelcarlino.it - Guai fermarsi adesso: "Così anche a Roma"

Nel tardo pomeriggio di ieri era programmata la riunione del consiglio di amministrazione. Da chiarire tanti aspetti dopo le dimissioni del presidente Baleani e del vice Pigini. In attesa chi sta viaggiando di sicuro sui binari giusti al momento è la squadra del Castelfidardo che in campo vince e convince. Mercoledì ha festeggiato il passaggio del turno in Coppa Italia. Espugnando Senigallia in un match dove è stato premiato il massiccio turn over fatto da mister Giuliodori come aveva annunciato alla vigilia. Cambiando ben otto titolari rispetto agli undici che erano scesi in campo domenica in campionato contro la Forsempronese e con ben cinque under dal primo minuto. Con un gol per tempo la formazione di Giuliodori ha superato la Vigor nei sedicesimi. Colpendo all’inizio con l’esperto Miotto e nel finale con il giovane Caprari (vanificando il provvisorio pareggio di Gonzalez).