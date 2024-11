Lettera43.it - Gruppo Gedi, il Garante della privacy blocca la vendita di dati a OpenAI

Ilper la protezione deipersonali ha inviato un avvertimento formale ale alle sue società affiliate riguardo all’accordo stipulato a settembre con. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, ilha evidenziato che la condivisione deipersonali contenuti negli archivi digitali dei giornali per l’addestramento dell’intelligenza artificiale potrebbe violare il Regolamento UE sulla protezione deipersonali. «Gli archivi digitali dei giornali conservano le storie di milioni di persone, con informazioni, dettagli,personali anche estremamente delicati che non possono essere licenziati in uso a terzi per addestrare l’intelligenza artificiale, senza le dovute cautele», ha dichiarato l’Autorità. Inoltre, ilha espresso preoccupazione per la valutazione d’impatto trasmessa da, considerata insufficiente nell’analisibase giuridica per la cessione dei