Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila inveisce per 10 minuti di fila contro Helena: “Se hai sofferto la fame stai zitta, mangi e dici grazie”

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera nella Casa delsi è consumato un acceso straPrestes eGatta, tra le quali i rapporti non sono mai stati particolarmente sereni sin dall’inizio per via dell’interesse che entrambe nutrivano nei confronti di Lorenzo Spolverato.In occasione dei festeggiamenti per il Ringraziamento, tra le due si è consumato un duro sha attaccatoper l’atteggiamento avuto nei suoi confronti negli scorsi giorni:Io cucino per la comunità e nella comunità ci sei anche se, anche se misulle scatole. Ridi, che ca**o ridi? Che ridi a fare? Perché non tieni niente da dire. Io a differenza tua chiedo scusa in faccia, tu sai perché chiedi scusa? Per fare i contentini, perché non sei consapevole di te stessa. Sei finta dall’inizio alla fine.ha poi chiesto conto adella lettera scritta a Lorenzo:Perché hai scritto la lettera a Lorenzo proprio ieri, quando sapevi che dalla mattina stavo organizzando il compleanno del mio compagno, è il mio compagno, cosa c’entri tu? E fingi pure.