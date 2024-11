Bergamonews.it - Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità: il calendario degli appuntamenti a Bergamo

. Lacondel 3 dicembre è un’occasione importante per celebrare il valore dell’inclusione e per combattere ogni forma di discriminazionecon. Grazie ad un percorso condiviso tra l’Amministrazione comunale, Cooperative sociali del territorio, Associazioni, scuola e famiglie,offre numerose occasioni rivolte all’integrazione e alla promozione dell’autodeterminazionecon.Ad oggi sono 661 leconin carico, di cui 484 adulti e 177 minori, inseriti in progetti domiciliari e nelle iniziative estive previste all’interno del progetto cittadino sull’inclusione “Estate insieme” per tutti o destinatari di interventi di supporto. Agli adulti sono dedicati diversi interventi a seconda del progetto personalizzato.