Romadailynews.it - Frosinone, truffa a commerciante di bestiame: arrestato 78enne

Condannato per unada 320mila euro, il pluripregiudicato sconterà 8 mesi in detenzione domiciliare.Roma, 29 novembre – Unpluripregiudicato è statodai Carabinieri della Stazione di Isola del Liri e posto in detenzione domiciliare a Castelliri, in provincia di, dove risiede.L’uomo deve scontare una pena residua di 8 mesi di reclusione per unacommessa insieme al figlio, anch’egli con precedenti penali, ai danni di unbelga di.La, per un valore di 320mila euro, è stata perpetrata attraverso una serie di acquisti di animali da macello.I pagamenti iniziali, effettuati in contanti per simulare solvibilità, sono stati poi sostituiti da assegni successivamente risultati non pagabili. I capi divenivano distribuiti in diverse località italiane per complicarne il tracciamento.