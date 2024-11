Ilfattoquotidiano.it - Fifa The Best 2024, tutti i candidati: a sorpresa c’è Liberato Cacace dell’Empoli. Dimarco in corsa per il premio Puskas, delusione Lautaro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Laè chiamata a scegliere il miglior calciatore e la miglior calciatrice dell’anno. Questa mattina sono state rese pubbliche tutte le candidature per la nona edizione dei premi “TheFootball Awards“. C’è tanta Serie A presente: da Maignan come miglior portiere alla ‘. Anche Bremer, Hummels e Bastoni tra icome migliori difensori, a centrocampo ci sono Calhanoglu e Pulisic, mentre tra gli attaccanti c’è spazio per Dovbyk e Lookman. L’interistaè anche tra ial, mentreMartinez è invece l’escluso eccellente dalla lista per il miglior giocatore. Tra ianche Donnarumma come miglior portiere e Carlo Ancelotti come miglior allenatore.TheFootball AwardsTheMen’s Player:Dani Carvajal (Spagna), Real MadridErling Haaland (Norvegia), Manchester CityFederico Valverde (Uruguay), Real MadridFlorian Wirtz (Germania), Bayer LeverkusenJude Bellingham (Inghilterra), Real MadridKylian Mbappe (Francia), Paris Saint-Germain/Real MadridLamine Yamal (Spagna), BarcellonaLionel Messi (Argentina), Inter MiamiRodri (Spain), Manchester CityToni Kroos (Germania), Real Madrid (ritirato)Vinicius Jr (Brasile), Real MadridTheMen’s Goalkeeper:Andriy Lunin (Ucraina), Real MadridDavid Raya (Spagna), ArsenalEderson (Brasile), Manchester CityEmiliano Martinez (Argentina), Aston VillaGianluigi Donnarumma (Italia), Paris Saint-GermainMike Maignan (Francia), AC MilanUnai Simon (Spagna), Athletic ClubTheMen’s Coach:Carlo Ancelotti (Italia), Real MadridLionel Scaloni (Argentina), ArgentinaLuis de la Fuente (Spagna), SpagnaPep Guardiola (Spagna), Manchester CityXabi Alonso (Spagna), Bayer LeverkusenTheMen’s 11: i portieria entrare nella squadra dell’annoYassine Bounou (Marocco), Siviglia/Al-HilalGianluigi Donnarumma (Italia), PSGEderson (Brasile), Manchester CityAndriy Lunin (Ucraina), Real MadridMike Maignan (Francia), MilanGiorgi Mamardashvili (Georgia), ValenciaEmiliano Martinez (Argentina), Aston VillaDavid Raya (Spagna), ArsenalUnai Simon (Spagna), Athletic ClubYann Sommer (Svizzera), InterRonwen Williams (Sudafrica), Mamelodi SundownsTheMen’s 11: i difensoria entrare nella squadra dell’annoManuel Akanji (Svizzera), Manchester CityAlessandro Bastoni (Italia), InterGleison Bremer (Brasile), Juventus(Nuova Zelanda), EmpoliDaniel Carvajal (Spagna), Real MadridDante (Brasile), NizzaAlphonso Davies (Canada), Bayern MonacoRuben Dias (Portogallo), Manchester CityFederico(Italia), InterJeremie Frimpong (Olanda), Bayer LeverkusenAlejandro Grimaldo (Spagna), Bayer LeverkusenAchraf Hakimi (Marocco), PSGMats Hummels (Germania), B.