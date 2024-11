Empoli D’Aversa | Emergenza infortuni non cerco alibi

Leggi su Sportface.it

Il tecnico dell’Robertoha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di San Siro contro il Milan: “Siamo in. Gli infortunati sono molti e a centrocampo siamo pochi. Non c’è Zurkowski e anche De Sciglio ha avuto dei problemi. Anjorin ha accelerato il rientro, ma non è al 100%. Si aggregheranno dei ragazzi della Primavera. Dobbiamo stringere i denti, ma non voglio cercare. Non dobbiamo avere paura e farci condizionare dall’atmosfera di San Siro. Dovremo scendere in campo seguendo le nostre idee di gioco. Non possiamo concedere troppo al Milan. È una squadra che se ha il pallone diventa pericolosissima”.: “, non” SportFace.