Ilfattoquotidiano.it - Effetto Giambruno? Sugli ascolti non c’è. L’intervista di Del Debbio non sposta pubblico. Il giornalista ‘cupido’ con Meloni e ‘amichevole’ con l’ex first gentleman

L’Andreanon c’è, almeno sul fronte auditel.rompe il silenzio a “Dritto e Rovescio” commentando tredici mesi dopo i famosi fuorionda di “Striscia la notizia“, senza mai citare il tg satirico di Antonio Ricci, che hanno portato alla separazione da Giorgia: “Chiedo scusa alle persone che hanno visto quel fuori onda e alla mia famiglia che tanto ha sofferto e avrei dovuto tutelare in modo diverso. Mi è dispiaciuto che si dipingesse Andrea come un mostro“.Davanti allo schermo su Rete 4 c’erano 972.000 spettatori con il 6,56% di share, numeri in linea con le precedenti puntate. Nessuno scossone.avrebbe dovuto partecipare a “Belve” di Francesca Fagnani su Rai2, un piccolo tam tam mediatico che ha portato all’esito scontato: la mancata firma della liberatoria dai vertici del Biscione.