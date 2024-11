Liberoquotidiano.it - Decreto didattica a distanza, Miccoli (United): "Un piccolo passo, ma non tiene conto delle peculiarità del digitale"

Roma, 28 novembre 2024 - “Ribadiamo, come già espresso poche settimane fa, che ilsulla- pur rappresentando un positivo esempio di dialogo del Ministro con tutti gli attori del sistema, università tradizionali e telematiche - nonadeguatamentedella, per cui potrebbe comprometterne alcuni aspetti fondamentali”. Questo il commento di Paolo, Presidente di, sulche regolamenta l'erogazione dellada parte di atenei privati e università digitali. La previsione di un rapporto minimo tra numero di studenti e docenti non considera che la qualità e l'efficacia della formazione, specie nel contesto, non dipende dal numero degli insegnanti ma dalla qualità e dall'efficacia degli stessi.