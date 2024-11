Butac.it - Deagel e le previsioni senza fonti

Nel nostro canale Telegram un utente ci ha segnalato un post che ha trovato in rete:20 MILIONI DI MORTI PREVISTI ENTRO IL 2025IL SITO MILITARE #PREVEDE PER L’ITALIA 20 MILIONI DI MORTI ENTRO IL 2025, LO SANNO BENE PERCHE’ SARANNO LORO A PROVOCARLI CON I VACCINI E VIRUS VARI, TEST SU ESSERI UMANI GIA’ IN CORSO DA PARTE DI BILL GATES CHE LAVORA PER IL PENTAGONO (https://t.me/liberaespressione/2780).PENSATE CHE SIA FINITA? IL PEGGIO DEVE ARRIVARE E IL FINTO VEGGENTE BILL GATES E CRISANTI, IN REALTA SANNO BENE CHE FUTURO STANNO PROVOCANDO, CON L’APPOGGIO DEI TRADITORI GESUITI E SIONISTI AL GOVERNOMA A CHE SERVE AVVISARE? QUANDO C’E’ UNA PARTITA DI PALLONE E QUALCHE EURO IN TASCA, IN ITALIA NON SI INTERESSA NESSUNO. O QUASIQUANDO VI ACCORGERETE CHE E’ TUTTO VERO, SARA’ GIA TROPPO TARDI, DOBBIAMO MUOVERCI PRIMAIl post circola accompagnato da uno screenshot, che vi abbiamo messo in testa all’articolo.