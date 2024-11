Gamerbrain.net - Dauntless: Arriva il più grande aggiornamento di sempre con tanti contenuti

Phoenix Labs ha annunciato l’arrivo del piùdiper, il quale renderà felici i giocatori attuali e mira a conquistarne di nuovi. L’update in questione sarà disponibile a partire dal 5 Dicembre su PC e Console e introdurrà una mole di novità non indifferenti.Nuovoin arrivo perè nato come una sorta di Monster Hunter, con un comparto grafico che ricorda Fortnite e meccaniche rese più semplificate e immediate, disponibile come free to play su tutte le piattaforme. Con wAwakening verranno introdotte tante novità, aprendo la strada ad un modello stagionale più strutturato.Si parte con Karkanoso, un nuovo Behemoth da cacciare, situato nell’area Twilight’s Domain, il quale offrirà le risorse necessarie per craftare il set Brineguard.