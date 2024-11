Thesocialpost.it - “Cosa faceva con Sonia Bruganelli”. Ballando con le stelle, Federica Pellegrini e quel retroscena su Madonia

Leggi su Thesocialpost.it

A “con le” si è verificato un vero e proprio scossone con l’allontanamento di Angelo. Le ragioni ufficiali del suo allontanamento sono legate a divergenze professionali, ma oraha deciso di parlare e ha lanciato pesanti critiche nei confronti del suo ex maestro. Le sue affermazioni susciteranno sicuramente un bel dibattito, poiché hanno coinvolto anche la compagna di.Leggi anche: Consiglio dei ministri lampo: in 15 minuti approvati 1,2 miliardi di euro per Amazon. Salvini disertaIntercettata da Striscia la Notizia, durante la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli,ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti di, aggiungendo ulteriori dettagli riguardo al tumulto che ha caratterizzato “con le”.