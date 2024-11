Gaeta.it - Corte di Appello di Genova: Beppe Grillo perde il monopolio su “Movimento 5 Stelle”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Recentemente, ladidiha emesso una sentenza cruciale che stabilisce che il nome “” e il relativo contrassegno sono di esclusiva pertinenza di. Questa decisione è arrivata come esito della causa avviata dalstesso, rappresentato dal curatore speciale Luigi Cocchi. La questione si è focalizzata sull’uso e la titolarità di una delle sigle politiche più riconoscibili in Italia.Il contesto legale della disputaLa causa, registrata con il numero 56/2020 R.G., ha avuto come protagonisti da una parte ile dall’altrae l’Associazione ad esso collegata. Il, fondato nel 2009 da Gian Roberto Casaleggio e dallo stesso, ha cercato di ottenere il riconoscimento legale della sua titolarità sul nome e il simbolo tramite decisioni giuridiche.