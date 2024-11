.com - Come funziona la gravità sulle scale più grandi, Einstein aveva ragione

, ancora una volta, riguardo lae il modo in cui questa forza unica e, per molti aspetti misteriosa, agisce nella galassia.L’Universo è un luogo sconosciuto, immenso, e di cui devono ancora essere svelati numerosi segreti, anche di già note leggi fisiche che non sempre riescono a spiegare proprio tutto.Uno degli obiettivi die dei fisici suoi contemporanei è l’unificazione delle leggi fisiche ancora ben distanti dalla riuscita.Webb rivela nuovi dettagli sulla galassia Sombrero: il fascino dell’infrarossosulla teoria esotica dellaNel 1915, Albertrivoluzionò la nostra comprensione dell’universo introducendo la teoria della relatività generale. Questo nuovo paradigma ridefinì il concetto di, rivelandola non piùuna semplice forza, mauna manifestazione della curvatura dello spazio-tempo causata dalla massa e dall’energia.