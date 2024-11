Secoloditalia.it - Cdm e Pnrr, il congedo di Fitto. Meloni: è stato prezioso, ma le sue deleghe sono in ottime mani

Consiglio dei ministri lampo, appena un quarto d’ora, per dare il via libera al dl giustizia che prevede misure anche in tema di cybersicurezza. Si tratta dell’ultimo Cdm di Raffaele, pronto a fare le valigie per Bruxelles per la sua nuova avventura europea. Il primo dicembre, infatti, assumerà l’incarico di vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e commissario alla coesione e le riforme. Un incarico pesante constrategiche fortemente voluto dalla premier Giorgia, benedetto dal Quirinale, e appoggiato fin da subito dalla presidente della commissione Ue von der Leyen. Assente al tavolo dei ministri Matteo Salvini che è dovuto rientrare a Milano, come ha comunicato lo stesso leader leghista per problemi familiari.Cdm lampo e cabina di regia sul, ultima volta perUltima apparizione di Raffaeleanche nella cabina di regia sul, riunita oggi, che ha fatto il punto sulla spesa complessiva delle risorse ottenute dal Piano, circa 59 miliardi di euro.