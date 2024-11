Quotidiano.net - Caffè e gas naturale: l’inarrestabile corsa al rialzo delle materie prime

Roma, 29 novembre 2024 – È uno dei rincari dell’agroalimentare che sicuramente fa più paura nel nostro Paese: il– bevanda in cima alle preferenze degli italiani e rito mattiniero per molti irrinunciabile – continua a veder gonfiare le quotazioni sui mercati internazionali. Lo conferma il bollettino settimanale di Aretè, società indipendente di analisi e previsione sui mercatiagrifood, che oggi si focalizza, appunto, su due temi particolarmente ‘caldi’: il caro-tazzina, da un lato, e i prezzi di gas ed energia, dall’altro. IlNei report pubblicati a novembre, il dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha rivisto decisamente al ribasso la produzione di2024/25, in Brasile e in Indonesia, rispetto alle stime pubblicate circa a metà anno. Per il Brasile, la produzione è stata rivista al ribasso del 6% per la varietà arabica e del 3% per la varietà robusta.