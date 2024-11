Quotidiano.net - Bollette, mutui, bolli: quali documenti conservare e per quanto tempo

Roma, 29 novembre 2024 – Nelle case di ognuno di noi sono presenti faldoni e raccolte diche restano li per anni, con il desiderio comune che sarebbe quello di prendere tutta quella carta e buttarla. Perliberatoria, questa pratica potrebbe comportare problemi in futuro in quando ci sono deiche devono essere conservati per un certo periodo didai cittadini, così da avere sempre una prova a proprio vantaggio in caso di insorgenza di problemi futuri. Madevono essere conservati i? La risposta è: dipende dal tipo di fascicolo, visto che ogni specifica tipologia risponde a regole differenti. Volendo provare a fare un elenco riassuntivo, possiamo dire che devono essere conservati per: 26 mesi gli scontrini; 3 anni il bollo auto; 5 anni la dichiarazione dei redditi, le, le multe, le imposte sulla casa e sui rifiuti, le buste paga, l’affitto e spese condominiali (con alcune eccezioni); 10 anni ie i finanziamenti, le sentenze, gli estratti di conto corrente e carta di credito; 15 anni le ristrutturazioni e i bonus; 20 anni i certificati di prestazione energetica, iper usucapione; da 1 a 10 anni le polizze e iassicurativi; da 3 a 10 anni le parcelle e le cambiali; sempre i titoli di studio, i contributi previdenziali autonomi e liberi professionisti, i rogiti, idi proprietà e i referti medici.