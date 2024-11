Lapresse.it - Black Friday 2024, quando e quanto hanno comprato gli italiani oggi: il reportage a Roma

Ilha dato il via allo shopping prenatalizio e se i consumatori non aspettano altro, con sconti che dilagano ovunque e per periodi sempre più lunghi, il sentiment tra gli esercenti dei negozi al centro diè contrastante.Si va da chi ha fiducia e prevede incassi consistenti, chi lo vede come una perdita e si sente costretto ad applicare sconti per contrastare l’e-commerce, e chi al venerdì nero non aderisce o addirittura non ha mai aderito.Secondo dati Codacons ilinsieme al Cyber Monday darà vita in Italia ad un giro d’affari da circa 4 miliardi di euro, tra acquisti online e nei negozi fisici. Prosegue la tendenza a sfruttare le offerte per anticipare i regali di Natale: in base alle stime del Codacons, un acquisto su due effettuato durante il periodo di sconti sarà un regalo da destinare a parenti o amici in occasione delle festività, consolidando lo spostamento negli ultimi anni dei consumi natalizi da dicembre a fine novembre.