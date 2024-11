Oasport.it - Biathlon, startlist staffetta mista Kontiolahti 2024: orario, pettorali, tv, streaming, italiani in gara

Sabato 30 novembre (ore 15.45) andrà in scena ladi, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di. La stagione si apre ufficialmente in Finlandia: dopo la single mixed delle ore 13.15, la giornata proseguirà con lain cui ogni Nazione schiera due uomini e due donne. Si preannuncia grande spettacolo in terra nordica, con un confronto a viso aperto tra tante realtà desiderose di mettersi in mostra e di lottare per salire sul podio.L’Italia si presenterà ai blocchi di partenza con grandi ambizioni, anche se purtroppo dovrà fare i conti con l’assenza di Lisa Vittozzi, detentrice della Sfera di Cristallo. La sappadina non sarà della partita a causa di problemi alla schiena e verrà così sostituita dalla giovane promessa Hannah Auchentaller. Riflettori puntati sulla veterana Dorothea Wierer, pronta ad iniziare una nuova stagione con grandi ambizioni e desiderosa di fornire un contributo importante al quartetto tricolore.