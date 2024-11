Oasport.it - Biathlon, le prospettive dell’Italia maschile. Tommaso Giacomel sbloccherà la modalità ‘gamer’? E Lukas Hofer è sempre lì!

In questo momento storico, coesistono due versioni deldi primo livello. Quella in cui si confrontano i norvegesi e quella in cui vivono tutti gli altri. In quest’ultima, gli italiani sono tra i migliori del mondo, al pari di francesi, svedesi e tedeschi. Magari altri movimenti avranno numeri più ampi, soprattutto fra seconde e terze linee, ma le punte del diamante azzurro non hanno nulla da invidiare a quelle dello zircone transalpino, teutonico o della parte orientale della Scandinavia.La cuspide più acuminata è, ovviamente,, il quale è ormai arrivato a ridosso dei vichinghi, signori supremi della disciplina. Nei videogames delle console anni ’90 capitava che, una volta sconfitto il boss finale al livello di difficoltà “difficile” e dunque si fosse apparentemente raggiunto il pinnacolo assoluto, si sbloccasse la cosiddetta“gamer”, ovvero un livello di difficoltà oltre il difficile, nel quale cambiava tutto.