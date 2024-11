Terzotemponapoli.com - Bezzi sulla lotta per il titolo in Serie A

Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, il giornalista Gianniha commentato i temi caldi del calcio italiano, offrendo un’analisi lucidasituazione attuale dellaA. Tra i temi discussi, spicca la questione della fuga in testa al campionato e le difficoltà delle squadre top.Inter favorita, ma Napoli non convince completamenteSecondo, non ci sono segnali di fuga inA come nelle due stagioni precedenti. L’Inter rimane la squadra favorita per la conquista del, grazie alla sua solidità e alla continuità nelle prestazioni. Tuttavia, l’analisi del Napoli risulta più sfumata. Il giornalista riconosce che la squadra partenopea ha meno pressioni rispetto agli anni passati, grazie alla mancanza di impegni europei, ma al contempo non lo vede ancora come una squadra convincente al 100%.