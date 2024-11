Game-experience.it - Astro Bot è il gioco con la media voto più alta su Metacritic nel 2024

Leggi su Game-experience.it

Proprio in queste oreBot è riuscito a diventare ildelcontraddistinto dalpiù alto su, superando di conseguenza tutta una serie di titoli di assoluto livello tra i quali troviamo Shadow of the Erdtree, espansione di Elden Ring, Methaphor: ReFantazio e Final Fantasy 7 Rebirth.Dando un’occhiata ascopriamo che il nuovo platform di Team Asobi gode al momento della stesura di questo articolo di unadi 94 su 100, frutto di ben 139 recensioni registrate sul noto aggregatore di voti della stampa specializzata.E proprio grazie a questi datiBot è riuscito ad imporsi come ildallapiùdi questoormai sul viale del tramonto, visto che Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha un Metascore di 94 ma con “sole” 70 recensioni, mentre il 94 di Metaphor: ReFantazio è frutto di 53 recensioni registrate sul sito.