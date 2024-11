Anteprima24.it - Assunzioni a tempo indeterminato a Salerno, pubblicato l’avviso di selezione

Leggi su Anteprima24.it

di lettura: < 1 minutoSistemi– Servizi Utility srl – Società del Gruppo Sistemi– comunica che oggi, 29 novembre 2024, è statodidiper l’assunzione adi n. 8 operatori cimiteriali.Le domande di ammissione alla, da produrre ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, collegandosi e registrandosi al sito https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it, potranno essere presentate entro le ore 23:59 di sabato 14 dicembre 2024.La prova attitudinale è prevista per il giorno 17 dicembre 2024.Il colloquio tecnico / motivazionale individuale è previsto per il giorno 20 dicembre 2024.I selezionati sottoscriveranno il contratto di lavoro, a seguito delle visite mediche per la verifica dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, entro il 31 dicembre 2024 e dovranno garantire l’avvio dell’attività lavorativa alle dipendenze della Società Sistemi– Servizi Utility srl a far data dal 2 gennaio 2025.