Accadde oggi, 29 novembre: Terry Dyson ed altre ricorrenze

29edricorrenzeDue giorni fa è stato citato da Alessandro Ruta nell’inserto del Corriere dello Sport dedicato a Tottenham-Roma, ricordando che festeggiò FA Cup e campionato nel 1961 e la Coppa delle Coppe due anni dopo. Celebrò anche una Supercoppa inglese. Il 291934 è natoè il centenario dalla nascita di Libero Gualtieri,124 presenze in Serie B tra Brescia e Vicenza. Compie ottant’anni Mike Trebilcock, nel 1966 vincitore con l’Everton della FA Cup.Sessanta invece per Antonio Cavallo, 62 partite nel massimo campionato con il Pisa e 117 nel torneo cadetto (compreso uno spareggio) anche con Udinese e Taranto. Festeggia mezzo secolo Andrea Fabbrini, 21 gare in Serie A (con il Modena) e 138 in B. Ieri abbiamo ricordato il ventennale dalla dipartita di Sergio Castelletti: il 292004 si spegneva Ugo Ferrante, che con la Fiorentina vinse la Coppa Italia nel ’66 e lo scudetto tre anni più tardi.