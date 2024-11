Biccy.it - Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, è la nuova concorrente del Grande Fratello

Il, stando a quanto trapelato online, si è dato due settimane di tempo per capire se riesce a invertire il trend di share o se è costretto ad anticipare la chiusura. E per cercare di risollevare le sorti hanno ben pensato di integrare un po’ il cast con nuovi ingressi. La prima a varcare la porta rossa, come anticipato da Davide Maggio, èDi, ovvero.L’ultima reginetta di bellezza che ha partecipato a un reality show Mediaset (Francesca Bergesio,2022) è durata quanto un gatto in tangenziale ed è stata costretta a ritirarsi da L’Isola dei Famosi dopo tre giorni a causa di un infortunio. RiusciràDia fare di meglio? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDi(@di)Chi èDi“Napoletana, 23 anni,è diplomata al liceo scientifico e studia adesso Sociologia all’Università.