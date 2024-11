Davidemaggio.it - Zeudi Di Palma al Grande Fratello

Leggi su Davidemaggio.it

Una miss per il. Il reality show di Alfonso Signorini sta per arricchirsi di una nuova concorrente. Davide Maggio è in grado di anticiparvi di chi si tratta. Al2024/2025 sta per entrareDi.Chi èDiClasse 2001,è stata eletta Miss Italia 2021 e ha avuto modo già di assaporare la prima serata di Canale 5 affiancando Enrico Papi nello sfortunato Big Show. Laureata in sociologia,è originaria di Napoli, precisamente Scampia. Un quartiere difficile, pane per Signorini che in questa edizione non ha mai mancato di raccontare le origini umili e le difficoltà dell’infanzia di alcuni inquilini. Come quelle di Shaila che è cresciuta a Secondigliano, quartiere vicino a Scampia. E proprio con Shaila, potrebbe accedersi la rivalità per il titolo di ‘reginetta’ della casa.