Donnapop.it - Valentina Nappi è incinta: chi è suo marito e padre di suo figlio? Ecco cosa c’è da sapere

Leggi su Donnapop.it

ha annunciato via social di essere; da qualche settimana, comunque, l’attrice del cinema hard lasciava intendere qualcon qualche piccolo indizio e nelle ultime ore, poi, ha mostrato direttamente il pancione.: chi è ildi suoha condiviso una foto mostrando il suo pancione stretto in un abitino nero e la didascalia parla chiaro: “L’attesa è finita”. View this post on InstagramA post shared by(@insta)Ancora, poi, in un altro video ha dichiarato di essere impaziente di conoscere il suo primo. Al momento, comunque, non è chiaro se sarà un maschio o una femmina. View this post on InstagramA post shared by(@insta)La notizia della gravidanza diè arrivata in modo completamente inaspettato, ma di chi èl’attrice hard? Qualcuno continua a sostenere che sia uno scherzo, soprattutto perché – in una recente storia condivisa su Instagram – la diretta interessata, mostrandosi distesa su un divano, non presenta le rotondità degli scatti precedenti.