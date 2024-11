Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni 28 Novembre 2024: trono classico

Durante la registrazione deldidel 28, i protagonisti hanno vissuto momenti di riflessione e tensione con i rispettivi corteggiatori. Tra esterne natalizie, incomprensioni e assenze, la puntata si preannuncia ricca di colpi di scena per i fan del dating show di Maria De Filippi. A preoccupare i fans del programma Mediaset è stata l’assenza immotivata di Francesca Sorrentino: anche lei lascerà ilsenza scegliere come è capitato ad Alessio Pecorelli?28: Martina De Ioannon tra Gianmarco e CiroMartina De Ioannon ha portato in esterna i due corteggiatori principali, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Con Gianmarco, l’esterna è stata all’insegna dell’atmosfera natalizia: i due hanno decorato insieme l’albero di Natale.