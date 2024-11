Lanazione.it - "Una luce per fermare la rabbia". Dalle botte all’uscita dal tunnel

"L’uomo non nasce malvagio, lo diventa". Significa che, se vuole, può tornare indietro. C’è una strada per farlo: si chiama Centro Prav (prevenzione, recupero e assistenza autori di violenza). È un servizio nato ad Arezzo da poco più di un anno e rappresenta il giro di boa per chi maltratta donne e minori. "Il nostro progetto è finalizzato a recuperare l’uomo autore di violenza e riportarlo alle sue origini, aiutarlo a comprendere cosa è la violenza e a cambiare il suo comportamento". Nadia Casini (foto in alto), operatrice volontaria del centro Prav ha sulle spalle l’esperienza di ventisei anni di consulenza familiare. Aiuto a coppie in crisi, sostegno a persone in difficoltà, marito e moglie o single che non hanno retto ai rovesci della vita. E chiedono aiuto. Sono cinque gli uomini inseriti nel percorso di recupero che dura un anno (frequenza obbligatoria) ed è suddiviso in fasi.