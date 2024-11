Justcalcio.com - Tuttosport – “Si è capito subito che l’arbitro…”

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-28 23:24:29 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da:ROMA – Pari tra le polemiche per la Lazio che all’Olimpico non va oltre lo 0-0 contro il Ludogortes, ma recrimina per un rigore negato dall’arbitro nonostante il richiamo al Var. Al termine del quinto appuntamento del girone di Europa League, il tecnico Marco Baroni analizza così il primo pari dopo quattro vittorie consecutive: “Nel primo tempo poco veloci, loro molto bassi. La squadra è stata brava a gestire le preventive, ma se non la sblocchi è dura. Ottimo secondo tempo con voglia, determinazione e qualità, purtroppo non è arrivato il gol. Queste partite devi sbloccarle, sennò ti innervosisci. Mi dispiace che siamo stati sempre nella metà campo avversaria, ci servirà sicuramente questa partita”.