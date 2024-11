Gaeta.it - Truffe ad anziani nella provincia di Fermo, colpiti tre casi ma nessuna vittima

Facebook WhatsAppTwitter Il fenomeno delleaglicontinua a destare preoccupazione nelle province italiane, con metodi sempre più ingegnosi utilizzati dai malviventi. Recentemente, nel Fermano, si sono registrati tre tentativi di raggiro ai danni di persone anziane. Tuttavia, è emersa una notizia positiva: grazie a una campagna di sensibilizzazione condotta dai Carabinieri, nessuno è caduto nel tranello. Questo episodio sottolinea l’importanza dell’informazione e della prevenzione.La dinamica delleIn questo specifico caso, i truffatori contattavano telefonicamente le vittime spacciandosi per Carabinieri. I criminali informavano gliche il loro figlio era coinvolto in un grave incidente e che un intermediario si sarebbe recato a casa loro per ritirare una somma di denaro, necessaria per coprire cauzioni o spese legali.