Trento-Besiktas oggi in tv | programma orario e diretta Eurocup 2024 2025 basket

Leggi su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida come 9^ giornata del Gruppo A dell’di. Classifica cortissima in questo raggruppamento, tanto che gli uomini di coach Galbiati sono penultimi ma a una sola vittoria dal quinto posto, occupato proprio dai turchi. Un testa a testa, quindi, che assume ancora maggiore rilevanza, per dare un segnale importante. Inoltre, la Dolomiti Energia potrà contare sulla spinta del proprio pubblico, davanti al quale ha ottenuto tutte e tre le vittorie raccolte fin qui nel torneo. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 28 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’2023/di.RISULTATI e CLASSIFICHEIL REGOLAMENTOSTREAMING E TV – La partita sarà visibile intv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn.