Tragico suicidio in carcere: salgono a 83 i detenuti che si sono tolti la vita nel 2023

Un grave episodio ha scosso la comunità penitenziaria italiana: un uomo di 46 anni, detenuto a Spezia e attualmente in attesa di primo giudizio per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, si è tolto lanella sua cella lo scorso 12 novembre. Soccorso d'urgenza, è stato trasferito in ospedale, dove purtroppo è deceduto ieri, ponendo fine alle sue sofferenze. Questo triste evento porta il numero complessivo dei suicidi ina 83 dall'inizio dell'anno.La situazione allarmante della detenzione in ItaliaL'incidente ha riacceso l'attenzione sulla situazione critica delle carceri italiane, evidenziando un sovraffollamento preoccupante. Attualmente, si registrano circa 16milain eccesso rispetto ai posti disponibili. Questa condizione di sovraffollamento è ulteriormente aggravata dalla mancanza di risorse adeguate per la Polizia penitenziaria, che presenta oltre 18mila unità mancanti rispetto al fabbisogno.