Gaeta.it - Tragico incidente a Bologna: ciclista perde la vita investito da un camion della raccolta rifiuti

Facebook WhatsAppTwitter Un drammaticoha scosso la città di, precisamente nell’area di Savena, dove undi 48 anni ha perso ladopo essere statoda undi Hera. La dinamica dell’evento, avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina, ha attirato l’attenzione delle autorità locali ecomunità, generando un’ondata di emozione e richieste di maggiore sicurezza per i ciclisti.La cronaca dell’Ilsinistro si è verificato in via Toscana, all’angolo con via Foscherara. L’impatto avvenuto tra ile ilè stato fatale per l’uomo, che non ha potuto ricevere le cure necessarie in tempo. Sul luogo del, i soccorsi sono arrivati immediatamente, mentre la polizia locale ha dispiegato quattro pattuglie per condurre le indagini e approfondire la ricostruzionedinamica.