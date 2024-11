Quotidiano.net - Taglio del canone Rai. FI vota no con l’opposizione. Meloni: sono schermaglie

Lo strappo si consuma in mattinata, poco dopo le 10, nell’auletta della Commissione Bilancio del Senato. È qui che la maggioranza va sotto sull’emendamento proposto dalla Lega, appoggiato dal FdI e condiviso dal governo, che proroga per un altro anno ildelRai da 90 a 70 euro. Una lunga e serrata trattativa non è stata sufficiente a convincere i due senatori di Forza Italia, Dario Damiani e Claudio Lotito, a evitare dire contro il provvedimento insieme al. Tutto inutile. Alla fine la conta dice 12 no e solo 10 sì. Per la Lega è una brutta sconfitta. E i senatori del Carroccio si vendicano subito dopo, quandoloro, questa volta, are insieme alper bocciare un emendamento firmato dagli Azzurri sulla sanità in Calabria. "", spiegano a Palazzo Chigi.