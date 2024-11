Ilrestodelcarlino.it - Sospeso il destino dei pini. Ricorso contro i tagli, il giudice prende tempo. Il verdetto fra pochi giorni

Ancora nessuna decisione è stata presa in merito alsull’abbattimento deidi Lido di Savio. Ilieri ha deciso per un rinvio all’inizio della prossima settimana, per poter esaminare nuovi documenti. "Questo nuovo materiale – ha spiegato Claudia Lanzillotti, del gruppo di cittadini ‘Salviamo idi Lido di Savio e Ravenna’ – è il risultato di due ricerche riguardo ad alcune questioni che erano venute fuori a fine ottobre quando ilè stato discusso in consiglio comunale". Prima che iniziasse l’udienza, ieri mattina, anche lei ha preso parte al presidio che si è tenuto in viale Randi, davanti al tribunale, su iniziativa del gruppo di cittadini che ha firmato ill’abbattimento. La pioggia non ha scoraggiato una piccola rappresentanza, una ventina di persone, che poi è entrata in aula per assistere all’udienza.