Metropolitanmagazine.it - Sorelle Mirabal, l’emancipazione femminile e la lotta per la libertà

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nello spazio di LetteralMente Donna tre donne eccezionali cherono e si sacrificarono per lada una dittatura crudele e terribile. Loro sono lee questa e la loro storia., storia di una persecuzioneLe, fonte lacnews24.itLeerano quattro donne di Santo Domingo e si chiamavano Minerva, Patria, Maria Teresa e Adela. Ai loro tempi Santo Domingo era nella morsa di un regime totalitario e brutale che aveva come capo supremo Rafael Trujilo, ritenuto responsabile della morte di almeno sessantamila oppositori politici. Quesri era capo di una dittatura violenta e nazionalista dopo essere stato eletto in modo apparentemente democratico ma in realtà sotto le minaccia dei sostenitori di “el jefe”, il capo, il soprannome con cui Trujillo era noto, e del famigerato corpo paramilitare dei “la 42”.