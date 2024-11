Lettera43.it - Sophie Codegoni conferma: «Alessandro Basciano mi ha minacciato, non ritiro la querela»

Ascoltata per cinque ore in procura a Milano, l’influencerhato di aver ricevuto insulti e minacce dall’ex compagno, denunciato nel dicembre 2023., che sarà probabilmente riascoltata la prossima settimana, si è detta disponibile a produrre altre chat con l’ex compagno e, parlando anche di «telefonate di minacce», ha affermato di non aver intenzione di ritirare la, che ha portato all’apertura di un fascicolo per stalking., senza negare i riavvicinamenti e i regali ricevuti anche di recente, compresa una borsa di lusso, ha ribadito che l’ex compagno l’avrebbe anche minacciata di morte due settimane fa.(Ansa).è stato arrestato e rilasciato nel giro di neanche 48 ore per mancanza di gravi indiziLa 23ennee il 35enne, che hanno avuto una figlia, si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip: la loro relazione, culminata in una proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2022, è in seguito naufragata.