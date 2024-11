Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, il Comune ‘arruola’ i cittadini

e Polizia locale insieme per ladi Bellaria Igea Marina. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi l’attivazione del ‘Progetto di controllo del vicinato’, una forma di partecipazione attiva della cittadinanza nell’osservazione e segnalazione del territorio. L’iniziativa arriva dopo un percorso intrapreso anche grazie al contributo dell’ex consigliere Matteo Stievano ed ora portato a compimento dall’assessore allaIvan Monticelli. Nato nei paesi anglofoni negli anni Sessanta e noto prevalentemente con il nome di neighbourhood watch, il controllo di vicinato ha preso piede da alcuni anni in Italia e di recente anche nel territorio regionale. "Un’esperienza già sperimentata in diversi comuni italiani che mira alla creazione di una catena di comunicazione tra Polizia locale e cittadinanza per segnalare episodi anomali nella propria zona di residenza – spiega l’assessore –.